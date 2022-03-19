Врачи назвали людей, которые седеют позже остальных

Тот случай, когда рыжие все таки “выделяются”

Седина может вам нравится, а может и наоборот. Но нельзя отрицать тот факт, что она может настигнуть любого. Однако есть некоторые связи, которые могут помочь сделать прогнозы поседения. Так, доцент кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета Владимир Пинегин назвал людей, которые седеют позже остальных.