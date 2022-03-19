Врачи назвали людей, которые седеют позже остальных

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Врачи назвали людей, которые седеют позже остальныхТот случай, когда рыжие все таки “выделяются”
Седина может вам нравится, а может и наоборот. Но нельзя отрицать тот факт, что она может настигнуть любого. Однако есть некоторые связи, которые могут помочь сделать прогнозы поседения. Так, доцент кафедры кожных и венерических болезней Сеченовского университета Владимир Пинегин назвал людей, которые седеют позже остальных.
По его словам, в рыжих волосах содержится пигмент, который хуже поддается повреждению.
Рыжие люди седеют, как и все другие. Единственное, у рыжих пигмент феомеланин, который и обеспечивает яркий цвет, достаточно плохо подвергается повреждению, поэтому рыжие люди могут дольше не седеть
Владимир Пинегин
Трихолог
Но он отметил, что начало процесса поседения зависит от многих факторов, где одновременно стоит учитывать: возраст, генетику, образ жизни, количество пережитого стресса. По его словам, сейчас нет эффективных средств, которые могли бы приостановить процесс повреждения волос.