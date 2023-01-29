Врачи назвали признаки болезни артерий

К факторам риска ишемической болезни сердца относятся наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, курение, высокий уровень холестерина или высокое кровяное давление, диабет или преддиабет, низкая физическая активность.

Многие люди с ишемической болезнью сердца не имеют симптомов. Однако могут наблюдаться боль, давление или дискомфорт в центре, левой стороне груди или левой руке. Другие симптомы включают одышку, трудности при выполнении упражнений, необычную потливость при нагрузке. В любом случае, самодиагностикой заниматься нельзя, и лучше обращаться к врачу.