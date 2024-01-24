Врачи назвали самые популярные продукты с кофеином

Да, это вещество есть не только в напитках

Исследования показывают, что примерно 90% взрослых американцев каждый день получают кофеин в той или иной форме. Но иногда с этим нужно быть осторожным, поскольку большое количество этого вещества приводит к неприятным побочным эффектам: усиленному сердцебиению, головным болям, повышенному кровяному давлению, бессоннице, тремору мышц.