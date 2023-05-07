Врачи назвали способ снизить риск рака молочной железы

Участницы исследования фиксировали суммарное время за неделю, которое тратили на ежедневную ходьбу. Эксперименты показали, что ежедневная ходьба снижает риск рака груди на 21%.

Учёные выяснили, что для профилактики онкологии молочной железы, ходьбе нужно посвящать в среднем 5 часов и 45 минут в неделю.

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