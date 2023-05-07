Фитнес и здоровье
03:52, 07 мая 2023
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Врачи назвали способ снизить риск рака молочной железы

Ходьба оказалась полезной для этого

Команда медицинских исследований из Университета Глазго в Шотландии на протяжении более чем 5 лет изучала данные 48 тысяч женщин в возрасте 39-70 лет. Цель исследования — связь между физической активностью и онкологией у женщин, а именно опухолями молочной железы.

Участницы исследования фиксировали суммарное время за неделю, которое тратили на ежедневную ходьбу. Эксперименты показали, что ежедневная ходьба снижает риск рака груди на 21%.

Учёные выяснили, что для профилактики онкологии молочной железы, ходьбе нужно посвящать в среднем 5 часов и 45 минут в неделю.

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