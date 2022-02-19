Врачи назвали вероятные признаки рака простаты

Очевидных симптомов этого вида рака нет, но вам следует обратить внимание на некоторые симптомы, связанные с мочеиспусканием, предупреждают врачи.

Проблема в том, что на ранних стадиях рак простаты обычно не вызывает никаких симптомов, поэтому мужчины часто не проходят обследование и не диагностируются достаточно рано, чтобы повысить свои шансы на выживание, говорится в статье, опубликованной Express Daily. Это происходит потому, что рак простаты обычно начинает расти во внешней части предстательной железы, где он не давит на уретру.

Существует как минимум семь симптомов, связанных с этим заболеванием, среди них выделяют следующие: проблемы с мочеиспусканием, снижение силы струи мочи, кровь в моче и сперме, боль в костях, неожиданная потеря веса или эректильная дисфункция.

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