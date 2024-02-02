Врачи объяснили, как магний, калий и кальций помогают поддерживать кровяное давление в норме

Кальций принимает участие во многих функциях организма. В том числе в механизме сокращения сердечной мышцы. Получить этот минерал можно из сыра, молока, йогурта, консервированных сардин, лосося (с костями), некоторых овощей (включая капусту, брокколи и бок-чой). Взрослые в возрасте 19−50 лет должны в сутки получать 1000 мг кальция, женщины в возрасте 51−70 лет — 1200 мг, мужчины в возрасте 51−70 лет — 1000 мг.

Магний не только регулирует кровяное давление, но и поддерживает в норме уровень сахара в крови, участвует в производстве костей, белка и ДНК. На сердечно-сосудистую систему влияет он так же, как и калий. Хорошими источниками магния считаются орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты, зелёные листовые овощи, обогащённые продукты (хлопья для завтрака), йогурт, молоко, некоторые другие молочные продукты. Взрослым женщинам требуется от 310 до 320 мг магния в сутки, взрослым мужчинам — от 400 до 420 мг.