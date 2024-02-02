Врачи объяснили, как магний, калий и кальций помогают поддерживать кровяное давление в норме

Врачи объяснили, как магний, калий и кальций помогают поддерживать кровяное давление в нормеПроверьте, нет ли у вас дефицита этих элементов
Кальций принимает участие во многих функциях организма. В том числе в механизме сокращения сердечной мышцы. Получить этот минерал можно из сыра, молока, йогурта, консервированных сардин, лосося (с костями), некоторых овощей (включая капусту, брокколи и бок-чой). Взрослые в возрасте 19−50 лет должны в сутки получать 1000 мг кальция, женщины в возрасте 51−70 лет — 1200 мг, мужчины в возрасте 51−70 лет — 1000 мг.
Магний не только регулирует кровяное давление, но и поддерживает в норме уровень сахара в крови, участвует в производстве костей, белка и ДНК. На сердечно-сосудистую систему влияет он так же, как и калий. Хорошими источниками магния считаются орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты, зелёные листовые овощи, обогащённые продукты (хлопья для завтрака), йогурт, молоко, некоторые другие молочные продукты. Взрослым женщинам требуется от 310 до 320 мг магния в сутки, взрослым мужчинам — от 400 до 420 мг.
Калий нужен для протекания практически всех процессов в организме. Если человеку не хватает калия, то у него повышается кровяное давление. Ситуация ухудшается, если он ещё и потребляет много натрия. Хорошие источники калия — это фрукты, апельсиновый сок, овощи, фасоль, чечевица, соевые бобы, орехи, йогурт, молоко, мясо. Диета с большим количеством калия помогает снизить артериальное давление благодаря выведению натрия с мочой и усилению вазодилатации. В сутки специалисты рекомендуют потреблять 2600 мг взрослым женщинам и 3400 мг взрослым мужчинам.
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