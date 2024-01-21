Врачи объяснили, как защититься от сердечного приступа при уборке снега

Сердечные приступы из-за работы лопатой зимой возникают чаще всего у людей в возрасте 45 лет и старше с болезнями сердца. В группу повышенного риска входят те, кто перенёс сердечный приступ, ангиопластику или шунтирование, кто испытывал некоторый дискомфорт в груди при физической нагрузке. Другие факторы, повышающими вероятность возникновения сердечного приступа, — это высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет, ожирение и курение.

Вот несколько советов по поводу того, как нужно действовать при уборке снега, чтобы не столкнуться с сердечным приступом или остановкой сердца.

Если вам необходимо расчистить снег, то не торопитесь. Делайте всё постепенно и не пытайтесь сделать много за один раз.

Знайте общие признаки проблем с сердцем. Это боль или давление в груди, головокружение, учащённое сердцебиение или нерегулярный сердечный ритм.

Попросите кого-нибудь присмотреть за вами. Так этот человек, если вы потеряете сознание при уборке снега, может быстро вызвать скорую.

Прикрывайте нос и рот. Это поможет вам не вдыхать холодный воздух. Кроме того, носите многослойную одежду, шапку и перчатки.

Толкайте или «подметайте» снег. Это потребует меньших усилий.

Будьте особенно осторожны при ветре. Он усиливает воздействие холода на ваше тело.

Пользуйтесь автоматическим снегоочистителем. Исследования показывают, что он увеличивает пульс до 120 ударов в минуту, а лопата — до 170 ударов в минуту.

В целом будьте активны. Гуляйте или занимайтесь аэробными упражнениями по 30 минут несколько дней в неделю.

При наличии болезни сердца или подозрении на него попросите кого-нибудь убрать снег за вас. Особенно это касается пожилых людей.

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