Врачи объяснили, могут ли очки ухудшить зрение

Некоторые люди, когда начинают носить очки, спустя несколько недель замечают, что без них они видят хуже, чем раньше. И они ошибочно думают, что очки ухудшили их зрение.

Вот несколько вещей, которые вы можете заметить при ношении очков.

"Ленивые" глаза? Наши глаза работают почти так же, как камера с автофокусом. Внутри каждого глаза есть гибкая линза, которая контролируется мышцами, позволяющими нам фокусироваться на объектах на расстоянии. Примерно с 40 лет хрусталик нашего глаза постепенно затвердевает и теряет способность менять форму. Постепенно мы теряем способность фокусироваться на близких объектах. На данный момент не существует способа лечения этого отверждения хрусталика. Оптометристы исправляют это с помощью очков по рецепту. Как только мы привыкаем видеть всё чётко, наша терпимость к нечёткости снижается. Поэтому мы будем тянуться к очкам, чтобы снова хорошо видеть.

Неправильные очки? Ношение старых или неправильно подобранных очков может вызвать напряжение глаз и головные боли. Также подобные очки могут привести к ухудшению зрения у детей.