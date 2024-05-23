Врач объяснил, на какой стороне лучше всего спать

Врач Дэниел А. Бароне рекомендует большинству пациентов спать на боку в позе эмбриона, с согнутыми коленями и бёдрами. Это наиболее нейтральное положение тела во время сна. Что касается стороны, то обычно доктор предлагает спать на той, которая удобнее.

Если вы хотите спать на боку, но вам неудобно, то используйте для поддержки подушки. Положите одну между ног, а другую — под спину.

При кислотном рефлюксе и изжоге нужно спать на богу. Часто люди отмечают, что сон на спине только усугубляет симптомы.

Одно довольно старое исследование показало, что сон на левом боку связан с уменьшением изжоги, в то время как на правом может фактически ухудшить проявление кислотного рефлюкса. Однако убедительных доказательств такой пользы сна на левом боку нет.

Один из способов улучшить состояние при кислотном рефлюксе — поднять изголовье кровати. Врач рекомендует делать это с помощью поднимающегося каркаса или подкладывая кирпичи под ножки кровати. При этом подкладывать много дополнительных подушек под голову лучше не стоит.