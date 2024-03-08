Врачи объяснили, нормально ли просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет

Что же вызывает никтурию (состояние, когда человек просыпается, чтобы сходить в туалет) и как она может повлиять на наше самочувствие?

Никтурия может быть вызвана различными заболеваниями. Например, проблемами с почками или сердцем, плохо контролируемым диабетом, инфекциями мочевого пузыря, гиперактивным мочевым пузырём или проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также бегать в туалет ночью вы можете при беременности, приёме определённых лекарств, употреблении перед сном алкоголя или кофеина.

Никтурия вызывает нарушение сна, но верно и обратное. Частыми причинами бессонницы также считаются беспокойство, стресс, просмотр телевизора до поздней ночи.