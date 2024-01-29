Врачи объяснили, опасно ли для здоровья тереть глаза

Врачи объяснили, опасно ли для здоровья тереть глазаВот что показывают исследования
Джилл Бейер, доктор медицинских наук, доцент офтальмологии в Медицинской школе Стэнфордского университета, отметила, что потирание глаз — очень распространённая привычка. И если это делать часто, то это может плохо сказаться на здоровье.
Трение глаз оказывает на них излишнее давление. В некоторых случаях это может привести к кератоконусу (выпучиванию роговицы), говорит доктор медицинских наук Масако Чен. По мнению врача, нужно не тереть глаза, а закапывать в них искусственные слёзы.
Одной из причин частого потирания глаз может быть также аллергия. Также человек может часто обращаться к этой привычке из-за блефарита, воспаления век, вирусного конъюнктивита, сухости глаз. усталости и напряжения глаз.
В целом трение глаз всё-таки приносит больше вреда, чем пользы. Слишком сильное потирание глаз может также привести к повреждению роговицы, а если при этом в глаза что-то попало и вы их трёте, то вы рискуете получить травму.
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