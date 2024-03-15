Врачи объяснили, помогает ли йогурт снизить риск возникновения диабета

Также людей может ввести в заблуждение заявление, что йогурт может быстро привести в норму уровень сахара в крови. Всё потому, что не каждый йогурт подходят для поддержания стабильного уровня глюкозы. Об этом сказала Кэролайн Томасон, диетолог с частной практикой в Вашингтоне, округ Колумбия.

Йогурт уже давно известен как здоровая пища из-за высокого содержания пробиотиков и белка. Возможно, эти вещества и могут привести к снижению риска возникновения диабета. В обзоре 2022 года говорится, что кисломолочные продукты обладают защитным действием против развития диабета. Причём йогурт в этом плане оказался наиболее устойчивым продуктом. Исследование 2017 года продемонстрировало, что в контексте более широкого здорового питания йогурт может снизить риск возникновения диабета 2 типа у здоровых и пожилых людей с высоким риском развития болезней сердца.

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