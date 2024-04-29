Врачи объяснили, помогают ли при кашле антибиотики

Результаты недавней научной работы, опубликованной в Journal of General Internal Medicine, показали, что приём антибиотиков при остром бронхите не улучшил тяжесть кашля и не уменьшил его продолжительность, даже если кашель был вызвать бактериальной инфекцией. Это подтверждает, что людям с острым бронхитом не имеет смысла назначать антибиотики.

В рамках нового исследования учёные проанализировали данные о людях с инфекциями нижних дыхательных путей (острым бронхитом). Обычно такие инфекции приводят к глубокому, затяжному кашлю и лихорадке.

В обсервационное исследование вошли более 700 человек в возрасте от 18 до 75 лет, обратившихся к врачу первичной или неотложной помощи в период с июня 2019 года по апрель 2023 года с острым бронхитом. Средний возраст участников составлял 39 лет, и примерно у 3 из 4 человек наблюдался умеренно сильный кашель или более сильный. В среднем перед обращением к врачу у людей кашель длился пять дней.