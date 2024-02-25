Врачи объяснили, сколько сахара в день нужно съедать

Не существует каких-то чётких рекомендаций по поводу того, сколько натурального сахара в сутки вам нужно есть, но есть рекомендации, связанные с добавленным сахаром. Специалисты советуют взрослым ограничивать добавленный сахар до максимум 10% от общей калорийности рациона. Так, если вы потребляете в день 2000 калорий, то вам нужно есть максимум 12 чайных ложек (50 г) добавленного сахара в сутки.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предлагает взрослым в виде добавленного сахара потреблять не более 6% от общего количества ежедневных калорий. Это примерно 6−9 чайных ложек (около 30 г сахара) на рацион в 2000 ккал.