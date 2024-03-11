По словам Лоуренса Аппеля, доктора медицинских наук, магистра здравоохранения, профессора медицины в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, гиперкальциемия может возникнуть при приеме очень высоких или умеренных доз витамина D у людей с серьезными заболеваниями. Вскрытие показало, что причиной смерти Митченера стали: токсичность витамина D и гиперкальциемия, а также ишемическая болезнь сердца (вызванная сужением артерий), застойная сердечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность.

Итак, сколько же витамина D в сутки нужно получать человеку? Это зависит от его возраста. По данным Национального института здравоохранения, взрослым моложе 70 лет необходимо в день получать 15 микрограммов (мкг), или 600 МЕ (международных единиц), а тем, кому 70 лет и больше, — 20 мкг (800 МЕ). Всё, что больше, - уже много.