Врачи ошибались насчет распространения “оспы обезьян”

У одних были головные боли или депрессия, спутанность сознания и судороги. У других были тяжелые глазные инфекции или воспаление сердечной мышцы. По крайней мере, три из шести смертей, о которых сообщалось до сих пор, были связаны с энцефалитом - воспалением головного мозга.

"Мы действительно наблюдаем очень, очень широкий спектр проявлений", - сказал доктор Богума Титанджи, врач-инфекционист из клиники в Атланте. Ученые теперь знают, что вирус оспы обезьян скрывается в слюне, сперме и других биологических жидкостях, иногда в течение нескольких недель после выздоровления. Всегда было известно, что вирус распространяется через тесный контакт, но многие исследователи подозревают, что инфекция может передаваться и через сам секс.

"Теперь уже неверно говорить, что вирус не может передаваться бессимптомно", - говорит доктор Хлоя Оркин, врач-инфекционист из Лондонского университета королевы Марии. "Я думаю, это означает, что наша рабочая модель того, как он распространяется, неверна".

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