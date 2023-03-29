Врачи открыли механизм, участвующий в развитии диабета 2 типа

Врачи открыли механизм, участвующий в развитии диабета 2 типаЧто может привести к более ранней диагностике и новым методам лечения диабета 2 типа
Ученые обнаружили молекулярный механизм, который может стать методом диагностики диабета 2 типа. На диабет 2 типа приходится около 90% всех случаев диабета. Ожирение, пониженная подвижность и неправильное питание являются известными факторами риска развития этого заболевания.
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Исследование, опубликованное в журнале Redox Biology, выявило снижение количества митохондриальных белков из-за увеличения внутриклеточного оксида азота, что было обнаружено у пациентов и животных моделей диабета 2 типа. Исследователи хотели определить, могут ли изменения в сложных субъединицах митохондриальной дыхательной цепи быть связаны с этой митохондриальной дисфункцией.
В ходе исследования были проанализированы образцы мышц пациентов с ожирением, страдающих диабетом 2 типа, и пациентов с ожирением на ранних стадиях диабета, а также образцы животных моделей с диабетом. Это открытие может привести к более ранней диагностике и новым методам лечения диабета 2 типа.
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