Врачи перечислили побочные эффекты, которые возникают при приёме противозачаточных

Некоторые противозачаточные таблетки содержат только один гормон (прогестаген), а другие - и прогестерон, и эстроген. Комбинированные противозачаточные предотвращают высвобождение яйцеклетки яичниками, то есть овуляцию, а те, что содержат исключительно прогестаген, тоже останавливают овуляцию, но делают это непоследовательно.

Вот с какими побочными эффектами этих таблеток вы можете также столкнуться.

Дрожжевые инфекции. Это касается повторных или хронических инфекций. Это может объясняться тем, что гормоны в таблетках изменяют уровень эстрогена во влагалище, что влияет на pH вагинального микробиома.

Сухость влагалища. Она может возникнуть при изменении гормонального фона. Но всё же эту проблему легко решить. Например, врач может вам назначить эстроген, изменить таблетки или дозировку.

Снижение полового влечения. Обзор более 100 исследований, опубликованный в 2022 году в «Журнале клинической медицины», показал, что снижение желания заниматься сексом было основным побочным эффектом противозачаточных средств.