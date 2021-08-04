Врачи перечислили продукты, которые повышают иммунитет организма к COVID-19

Главное, по словам Эмили, - употреблять как можно больше здоровой пищи: фруктов, овощей, орехов и пр. Помогут противостоять угрозе заражения и кисломолочные продукты.

Британские специалисты в ходе исследований также выяснили, что несколько раз в неделю надо готовить на обед или ужин жирную рыбу. Учёные из США добавляют к этому, что зелёный чай, тёмный шоколад и виноград тоже повышают иммунитет.

Однако наиболее гарантированной защитой всё ещё остаётся вакцинация.