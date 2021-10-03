Врачи перечислили три признака больного сердца

Мнения специалистов приводит «Российская газета». Кардиологи заявили, что приступы беспокойства и учащённого сердцебиения часто связаны с развитием заболеваний. Кроме того, на проблемы с сердцем могут указывать внезапные неполадки с пищеварением, боли в животе, тошнота и потеря аппетита, которые могут сопровождаться слабостью и головокружением. Бледность кожи тоже стать признаком нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Российский кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич подтвердила, что боль в животе может указывать на проблемы с сердцем.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации также рассказали, что часто люди перед сердечным приступом испытывают резкую боль или дискомфорт в груди, а также неприятные ощущения в левой руке. Это может длиться несколько минут. В такой ситуации нужно вызывать скорую.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Все консультации по здоровью следует проводить со специалистом.