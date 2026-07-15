Врачи предпредили о вреде «Оземпика» для зубов

Так, медики описали случаи, когда у пациенток на фоне приёма препарата резко снизилось выделение слюны. Женщины жаловались на сильную сухость, неприятный запах изо рта, налёт на языке и трещины на губах. Тесты показали, что за три минуты у них вырабатывалось всего 8–10 мл слюны вместо нормы в 25–30 мл. При этом слюна становилась густой и пенистой, а слизистая липкой.

Почему это опасно для зубов? Слюна защищает эмаль.