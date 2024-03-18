Врачи предупредили, что один бокал вина в день повышает вероятность развития рака молочной железы

По данным Американского онкологического общества, женщины, которые употребляют один алкогольный напиток в день, имеют на 7–10% больше шансов столкнуться с раком молочной железы. При употреблении двух-трёх порций алкоголя в день этот риск повышается уже примерно до 20%.

Согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, безопасного для здоровья уровня потребления алкоголя не существует.

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