Врачи предупредили о смертельной опасности арбуза для здоровья

Первый из описанных медиками пациентов с тяжёлой гиперкалиемией — это мужчина 56 лет. У него также был сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек 4 стадии.

Второй пациент — 72-летний мужчина. В анамнезе у него наблюдалась ишемическая кардиомиопатия, также у него был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. В больнице он оказался после шока AICD (гибель клеток, индуцированная активацией).

Третья пациентка была женщиной 36 лет. У неё была почечная недостаточность. Гиперкалиемия у неё протекала бессимптомно, а обнаружили её после сдачи анализов. Оказалось, что женщина ела каждый день в течение трёх недель много арбуза.

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