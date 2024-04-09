Врачи предупредили о смертельной опасности арбуза для здоровья

Врачи предупредили о смертельной опасности арбуза для здоровьяПоэтому его лучше не есть слишком много
Тяжёлая гиперкалиемия — состояние, при котором возникает повышенная концентрация калия в крови. В этом случае людям требуется срочная медицинская помощь. Также они могут жаловаться на тошноту, одышку, паралич мышц, нарушения работы сердца, слабость.
Первый из описанных медиками пациентов с тяжёлой гиперкалиемией — это мужчина 56 лет. У него также был сахарный диабет 2 типа, хроническая болезнь почек 4 стадии.
Второй пациент — 72-летний мужчина. В анамнезе у него наблюдалась ишемическая кардиомиопатия, также у него был установлен имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. В больнице он оказался после шока AICD (гибель клеток, индуцированная активацией).
Третья пациентка была женщиной 36 лет. У неё была почечная недостаточность. Гиперкалиемия у неё протекала бессимптомно, а обнаружили её после сдачи анализов. Оказалось, что женщина ела каждый день в течение трёх недель много арбуза.
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