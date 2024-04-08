Врачи раскрыли правду о пищевых добавках для здоровья мозга

На самом деле нет убедительных научных доказательств того, что приём пищевых добавок улучшает когнитивные функции или здоровье мозга либо делает что-то для защиты от деменции. Об этом сказал Виктор Хендерсон, доктор медицинских наук, директор Стэнфордского исследовательского центра болезни Альцгеймера и профессор эпидемиологии в Стэнфордском медицинском центре в Пало-Альто, Калифорния.

Стоит ли тогда вообще покупать добавки с омега-3? Обычно продаются два типа эти веществ: докозагексаеновая кислота и эйкозатетраеновая кислота. К сожалению, клинические испытания, проведённые с этими добавками, не показали их большой эффективности. По словам Ассоциации Альцгеймера, нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать любой тип омега-3 жирных кислот для профилактики развития болезни Альцгеймера.

Есть ли польза от фосфатидилсерина? Известно, что это вещество защищает нервные клетки мозга и помогает этим клеткам общаться друг с другом. С возрастом количество этого элемента в организме уменьшается. Но всё ещё слишком мало научных доказательств эффективности добавок с этим веществом и с травами и другими химическими веществами.