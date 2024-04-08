Врачи раскрыли правду о пищевых добавках для здоровья мозга

Врачи раскрыли правду о пищевых добавках для здоровья мозгаВот что по этому поводу вам нужно знать
На самом деле нет убедительных научных доказательств того, что приём пищевых добавок улучшает когнитивные функции или здоровье мозга либо делает что-то для защиты от деменции. Об этом сказал Виктор Хендерсон, доктор медицинских наук, директор Стэнфордского исследовательского центра болезни Альцгеймера и профессор эпидемиологии в Стэнфордском медицинском центре в Пало-Альто, Калифорния.
Стоит ли тогда вообще покупать добавки с омега-3? Обычно продаются два типа эти веществ: докозагексаеновая кислота и эйкозатетраеновая кислота. К сожалению, клинические испытания, проведённые с этими добавками, не показали их большой эффективности. По словам Ассоциации Альцгеймера, нет достаточных доказательств, чтобы рекомендовать любой тип омега-3 жирных кислот для профилактики развития болезни Альцгеймера.
Есть ли польза от фосфатидилсерина? Известно, что это вещество защищает нервные клетки мозга и помогает этим клеткам общаться друг с другом. С возрастом количество этого элемента в организме уменьшается. Но всё ещё слишком мало научных доказательств эффективности добавок с этим веществом и с травами и другими химическими веществами.
Кроме того, не существует пищевой добавки, которая позволяет улучшить память или стать умнее в течение нескольких дней, недель или месяцев. Единственное, что такие добавки могут сделать, если их принимать в течение 10 лет, — немного снизят риск потери памяти. И это лишь в теории.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.