Врачи раскрыли самый полезный для мозга заменитель сахара

Результаты более ранних исследования показали, что сладкое может плохо влиять на здоровье человека. Специалисты из Шанхайского университета науки и техники, Хэнаньского технологического университета, Китайской академии наук, Университета Сан-Паулу, Южного медицинского университета Гуанчжоу узнали, как мозг лабораторных мышей реагирует на разные заменители сахара. В большей степени с мозгом оказался совместим подсластитель стевия. Это вещество получают из растения с тем же названием. Научную статью, связанную с этой работой, опубликовал журнал Neuroscience Research.

В эксперименте учёных участвовали 150 мышей, возраст которых составлял 8 недель. Их разделили на шесть групп.