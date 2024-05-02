Врачи раскрыли самый полезный для мозга заменитель сахара

Врачи раскрыли самый полезный для мозга заменитель сахараОбратите на это внимание
Результаты более ранних исследования показали, что сладкое может плохо влиять на здоровье человека. Специалисты из Шанхайского университета науки и техники, Хэнаньского технологического университета, Китайской академии наук, Университета Сан-Паулу, Южного медицинского университета Гуанчжоу узнали, как мозг лабораторных мышей реагирует на разные заменители сахара. В большей степени с мозгом оказался совместим подсластитель стевия. Это вещество получают из растения с тем же названием. Научную статью, связанную с этой работой, опубликовал журнал Neuroscience Research.
В эксперименте учёных участвовали 150 мышей, возраст которых составлял 8 недель. Их разделили на шесть групп.
Активность, которая была зафиксирована в ответ на стевию, оказалась схожа с реакцией мозга на сахар. Это значит, что этот компонент наиболее совместим с мозгом и лучше всего отражает вкус сахара. То есть теоретически стевия может являться самым полезным для мозга подсластителем.
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