Врачи рассказали, как можно определить свой уровень холестерина

Определить, не слишком ли высок уровень холестерина в вашем организме, можно при помощи анализа крови. Есть специальный тест на уровень холестерина. Он помогает узнать уровень «хорошего», «плохого» и общего холестерина в крови.

А ещё повышенный холестерин может никак не проявлять себя. Но курение, ожирение, сахарный диабет, избыточный вес увеличивают вероятность развития этого состояния.

Самыми простыми и эффективными способами снизить холестерин считаются регулярные физические нагрузки, ограничение употребления алкоголя, употребление продуктов, полезных для сердца.

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