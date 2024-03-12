Врачи рассказали, как можно увеличить количество сперматозоидов

Ограничьте употребление алкоголя. Согласно результатам исследований, при употреблении более 10 порций алкоголя в неделю значительно снижается количество сперматозоидов у здоровых людей. При низком и умеренном количестве алкоголя (до двух порций в сутки) существенного изменения качества спермы и количества сперматозоидов не будет.

Бросайте курить. В ходе исследования 2019 года выяснилось, что у людей, которые курили в течение 10 и более лет, значительно снизилось количество сперматозоидов и уменьшился объём спермы по сравнению с некурящими. У тех, кто отказался от этой привычки, спустя три месяца увеличилось число сперматозоидов.

Регулярно делайте физические упражнения. Известно, что у тех, кто регулярно занимается спортом, сперматозоидов больше, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Небольшое 16-недельное исследование показало, что участники, которые выполняли аэробные упражнения по 50 минут три раза в неделю, увеличили количество и активность сперматозоидов. Также в рамках другого исследования 2017 года выяснилось, что бег или поднятие тяжестей три раза в неделю в течение примерно одного часа также помогли увеличить количество сперматозоидов. Кроме того, высокоинтенсивные упражнения способны уменьшить число сперматозоидов.

Снижайте уровень стресса и высыпайтесь. Исследования показывают, что мужчины, находящиеся в стрессовых ситуациях, связанных с работой, социальными ситуациями, войной, стихийными бедствиями и парным бесплодием, имеют имеют более низкое качество спермы. Также научно доказано, что низкое количество сперматозоидов связано с ограниченной и слишком большой продолжительностью сна, поздним отходом ко сну и нерегулярным графиком сна.

Придерживайтесь диеты, богатой антиоксидантами. По оценкам исследователей, 30−80% мужского бесплодия вызвано окислительным стрессом и снижением содержания антиоксидантов в сперме. Получить эти вещества вы можете из продуктов с витаминами С, Е, бета-каротином, бета-криптоксантином, лютеином, цинком, селеном или фолиевой кислотой.