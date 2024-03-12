Врачи рассказали, как можно увеличить количество сперматозоидов

Врачи рассказали, как можно увеличить количество сперматозоидовЕсть девять способов
Ограничьте употребление алкоголя. Согласно результатам исследований, при употреблении более 10 порций алкоголя в неделю значительно снижается количество сперматозоидов у здоровых людей. При низком и умеренном количестве алкоголя (до двух порций в сутки) существенного изменения качества спермы и количества сперматозоидов не будет.
Бросайте курить. В ходе исследования 2019 года выяснилось, что у людей, которые курили в течение 10 и более лет, значительно снизилось количество сперматозоидов и уменьшился объём спермы по сравнению с некурящими. У тех, кто отказался от этой привычки, спустя три месяца увеличилось число сперматозоидов.
Регулярно делайте физические упражнения. Известно, что у тех, кто регулярно занимается спортом, сперматозоидов больше, чем у тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни. Небольшое 16-недельное исследование показало, что участники, которые выполняли аэробные упражнения по 50 минут три раза в неделю, увеличили количество и активность сперматозоидов. Также в рамках другого исследования 2017 года выяснилось, что бег или поднятие тяжестей три раза в неделю в течение примерно одного часа также помогли увеличить количество сперматозоидов. Кроме того, высокоинтенсивные упражнения способны уменьшить число сперматозоидов.
Снижайте уровень стресса и высыпайтесь. Исследования показывают, что мужчины, находящиеся в стрессовых ситуациях, связанных с работой, социальными ситуациями, войной, стихийными бедствиями и парным бесплодием, имеют имеют более низкое качество спермы. Также научно доказано, что низкое количество сперматозоидов связано с ограниченной и слишком большой продолжительностью сна, поздним отходом ко сну и нерегулярным графиком сна.
Придерживайтесь диеты, богатой антиоксидантами. По оценкам исследователей, 30−80% мужского бесплодия вызвано окислительным стрессом и снижением содержания антиоксидантов в сперме. Получить эти вещества вы можете из продуктов с витаминами С, Е, бета-каротином, бета-криптоксантином, лютеином, цинком, селеном или фолиевой кислотой.
Принимайте антиоксидантные добавки. Исследование 2019 года показало, что мужчины, которые ежедневно принимали 400 мг коэнзима Q10 (CoQ10), имели самое значительное увеличение количества и подвижности сперматозоидов. Правда, эти добавки могут вызвать расстройство желудка или бессонницу. Также избегайте приёма этих добавок, если принимаете лекарства, разжижающие кровь, или инсулин. Ещё одна добавка, увеличивающая количество сперматозоидов, — витамин С.
Ешьте больше полезных жиров. В этом помогут орехи, семена, растительные масла и жирная рыба, богатая омега-3. Обзор 2019 года показал, что мужчины с бесплодием, принимавшие жирные кислоты омега-3, улучшили концентрацию и подвижность сперматозоидов. В сутки необходимо принимать около 1,6 г омега-3.
Попробуйте добавки пажитника. Исследования показывают, что прием 600 мг добавок с экстрактом семян пажитника в течение 12 недель помог повысить уровень тестостерона, влияющего на количество сперматозоидов.
Попробуйте добавки D-аспарагиновой кислоты (D-AA). Она содержится в яичках, сперме и сперматозоидах. Исследование 2012 года показало, что прием 2,7 граммов D-AA в течение трех месяцев увеличивает количество и подвижность сперматозоидов. Правда, другое исследование продемонстрировало, что добавки D-AA не повышают уровень тестостерона у мужчин с нормальным и высоким уровнем тестостерона, если они также выполняют силовые упражнения с отягощениями.
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