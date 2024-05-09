Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 09 мая 2024, 04:30
1 мин.

Врачи рассказали о вреде для сердца детей малоподвижного образа жизни

Сердца подростков в опасности
Новое исследование предупреждает, что малоподвижный образ жизни с детства может привести к нагрузке на молодые сердца. Исследователи из Финляндии в течение восьми лет наблюдали за 153 подростками, отслеживая уровень их физической активности и состояние здоровья сердца.
Врачи рассказали о вреде для сердца детей малоподвижного образа жизни
© Ferra

Результаты оказались весьма «интересными»: подростки с высоким уровнем сидячей работы и низким уровнем умеренных и энергичных физических упражнений испытывали более высокую нагрузку на сердце. Такая повышенная нагрузка является фактором риска развития сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте.

«Это тревожные цифры», — говорит доктор Ээро Хаапала из Университета Ювяскюля. Только один из десяти подростков, участвовавших в исследовании, соблюдал рекомендуемую ежедневную активность в течение 60 минут.

Хорошие новости? Регулярная физическая активность, особенно умеренные и энергичные упражнения, может значительно улучшить здоровье сердца. Исследователи подчеркивают важность пропаганды активного образа жизни с раннего возраста для предотвращения проблем со здоровьем в будущем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
,
#дети
,
#Сердце