Врачи рассказали, в какое время дня лучше всего принимать душ

Если вы принимаете душ с утра, то можете благодаря этому смыть всю ночную грязь с тела. Пока вы спите, бактерии и клетки кожи могут накапливаться на ваших простынях или коже. Если вы потеете во время сна, то утренний душ тоже поможет вам.

Также принятие душа утром поможет человеку стать более бодрым, быстрее проснуться. Этот эффект станет ещё сильнее, если постоять под холодной водой.

Наиболее подходящим вариантом утренний душ может оказаться и для тех, кто занимается спортом после пробуждения.

Но есть причины также принимать душ вечером. Во-первых, это очистит вашу кожу от грязи и болезнетворных организмов перед сном. Полезно мыться в это время суток тем, у кого ослаблен иммунитет, аллергия, экзема, сухая кожа. Наконец, вечерний душ облегчает засыпание.

При этом, по словам дерматологов, хотя есть преимущества, связанные как с ночным, так и с утренним душем, совмещать их в один день нельзя. Слишком частое принятие душа может сделать кожу и волосы сухими и тусклыми. Если же вам по какой-то причине приходится мыться дважды в день, то подумайте об использовании очищающего масла или увлажняющего очищающего средства вместо традиционного мыла. Если вы станете пользоваться мылом два раза в сутки, то можете высушить кожу и лишить её влаги.

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