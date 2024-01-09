Врачи развенчали девять мифов о простуде

Врачи развенчали девять мифов о простудеВ них пора уже перестать верить
Нет ничего хуже, чем ощущение, что вы скоро точно заболеете, потому что вокруг все кашляют и чихают. К тому же существует большое количество мифов, связанных с простудой.
Антибиотики лечат простуду. Антибиотики лечат инфекции, вызванные бактериями, а простуда возникает из-за вирусов. Поэтому принимать их при простуде бесполезно. Более того, у вас может развиться устойчивость к антибиотикам.
Витамин С предотвращает простуду. Существуют научные доказательства того, что у некоторых людей приём витамина С может немного сократить продолжительность болезни. Однако беременным и тем, кто страдает болезнями почек, нельзя принимать большие дозы этого витамина, так как это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
При болезни и лихорадке нельзя есть. При болезни нужно отдыхать и пить воду. Особенно важно избегать обезвоживания при отсутствии аппетита и при жаре. Хорошо помогает также куриный суп.
Выход на улицу с мокрыми волосами приведёт к простуде. У вас может в этом случае возникнуть ощущение холода, но это не приведёт к заражению простудой или другим заболеванием. Всё потому, что болезни вызываются вирусами и бактериями, обычно — при тесном контакте с другим больным человеком.
Употребление молочных продуктов способствует образованию большего количества слизи. Они могут разве что сделать слизь более густой, но не увеличивают её выработку. Также замороженные или холодные молочные продукты у некоторых людей снимают боль в горле.
Лихорадка бывает только при гриппе. Простуда и грипп могут иметь схожие симптомы. В обоих случаях у вас может подняться температура.
Простуда не заразна, если у вас нет температуры. Ковид, например, может быть заразным уже за два дня до проявления симптомов, а простуда может оказаться заразной даже за день до них, а выше всего шанс кого-то заразить у человека в первые четыре дня после появления симптомов.
Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить простуду. В зимние месяцы как никогда важно предпринимать меры профилактики простуды. К ним относятся: частое мытьё рук с мылом; очистка дезинфицирующими средствами поверхностей, к которым часто прикасаются; употребление достаточного количества воды; употребление здоровой, богатой питательными веществами пищи; достаточное количество сна; избегание тех, кто уже заболел.
Лекарства могут вылечить простуду. От простуды не существует лекарства. Вы можете лишь уменьшить лихорадку, боли в теле при помощи различных препаратов.
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