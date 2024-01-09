Врачи развенчали девять мифов о простуде

Антибиотики лечат простуду. Антибиотики лечат инфекции, вызванные бактериями, а простуда возникает из-за вирусов. Поэтому принимать их при простуде бесполезно. Более того, у вас может развиться устойчивость к антибиотикам.

Витамин С предотвращает простуду. Существуют научные доказательства того, что у некоторых людей приём витамина С может немного сократить продолжительность болезни. Однако беременным и тем, кто страдает болезнями почек, нельзя принимать большие дозы этого витамина, так как это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

При болезни и лихорадке нельзя есть. При болезни нужно отдыхать и пить воду. Особенно важно избегать обезвоживания при отсутствии аппетита и при жаре. Хорошо помогает также куриный суп.

Выход на улицу с мокрыми волосами приведёт к простуде. У вас может в этом случае возникнуть ощущение холода, но это не приведёт к заражению простудой или другим заболеванием. Всё потому, что болезни вызываются вирусами и бактериями, обычно — при тесном контакте с другим больным человеком.