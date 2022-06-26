Врачи упростили диагностику болезни Альцгеймера

В исследовании использовалась технология машинного обучения для изучения структурных особенностей мозга, в том числе в регионах, ранее не связанных с болезнью Альцгеймера. Преимущество метода заключается в его простоте и в том, что он позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда ее бывает очень трудно диагностировать. Возможность точного определения пациентов на ранней стадии болезни также поможет исследователям понять изменения в мозге, которые вызывают недуг.

Исследователи адаптировали алгоритм, разработанный для классификации раковых опухолей, и применили его к мозгу. Они разделили мозг на 115 областей и выделили 660 различных характеристик, таких как размер, форма и текстура, для оценки каждой области. Затем они обучили алгоритм определять, где изменения этих характеристик могут точно предсказать наличие болезни Альцгеймера. Они обнаружили, что в 98 процентах случаев система машинного обучения на основе МРТ могла точно предсказать наличие или отсутствие у пациента болезни Альцгеймера. Она также смогла отличить раннюю и позднюю стадии болезни Альцгеймера с достаточно высокой точностью - у 79 процентов пациентов.