Врачи узнали, как меняется мозг у бедных

Врачи узнали, как меняется мозг у бедныхНизкий социальный статус действительно влияет на развитие человека
Как же бедность и низкий социально-экономический статус могут изменить мозг? С большей вероятностью такие люди плохо питаются, живут в плохих условиях и с более значительным загрязнением окружающей среды. Эти факторы могут ухудшить развитие мозга детей, что может повлиять на их языковые навыки, уровень образования и риск возникновения психических заболеваний.
Известно, что семьи с низким социально-экономическим статусом чаще испытывают повышенный уровень стресса, который может повлиять на их детей. Устойчивый стресс может снизить уровень нейрогенеза (роста новых нейронов) в гиппокампе, что ухудшает способность к обучению и плохо сказывается на уровне образования, возможностях карьерного роста.
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