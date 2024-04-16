Врачи узнали, как меняется мозг у бедных

Известно, что семьи с низким социально-экономическим статусом чаще испытывают повышенный уровень стресса, который может повлиять на их детей. Устойчивый стресс может снизить уровень нейрогенеза (роста новых нейронов) в гиппокампе, что ухудшает способность к обучению и плохо сказывается на уровне образования, возможностях карьерного роста.

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