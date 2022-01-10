Врачи выяснили, что COVID-19 плохо влияет на работу сердца

Врач уточнил, что на сегодняшний день нет возможности определить конкретные маркеры, которые бы позволили спрогнозировать подобные проблемы после перенесенного COVID-19.

Ранее на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса. Он является гибридом «Дельты» и «Омикрона», поэтому его неофициально назвали «Дельтакрон».

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