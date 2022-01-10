Врачи выяснили, что COVID-19 плохо влияет на работу сердца

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Врачи выяснили, что COVID-19 плохо влияет на работу сердцаОднако нужны дальнейшие исследования
Заурбек Шугушев, кардиолог, доктор медицинских наук, рассказал, что после перенесенного ковида можно обнаружить сердечные болезни. По его словам, все дело в особом влиянии коронавируса на этот орган.
Шугушев заявил, что COVID-19 вполне способен повреждать сердечные мышцы. После подобного воздействия, постковидный синдром может вызвать сердечную недостаточность на фоне перенесенного миокардита.
В этом случае пациент находится в том же самом состоянии, что и после обширного инфаркта
Заурбек Шугушев
Кардиолог
Врач уточнил, что на сегодняшний день нет возможности определить конкретные маркеры, которые бы позволили спрогнозировать подобные проблемы после перенесенного COVID-19.
Ранее на Кипре обнаружили новый штамм коронавируса. Он является гибридом «Дельты» и «Омикрона», поэтому его неофициально назвали «Дельтакрон».
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Источник: Радио “Спутник”