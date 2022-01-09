«Дельта» + «Омикрон»: обнаружен очередной штамм коронавируса

Врачи зафиксировали уже 25 случаев заражения гибридным штаммом, пишет Naked Science. Как пояснил профессор биологических наук Кипрского университета и руководитель лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии, «Дельтакрон» имеет единую с дельта-штаммом генетическую основу, но также у него есть характерные для «Омикрона» мутации.

11 пациентам из 25 заражённых потребовалась госпитализация. Сейчас новый штамм внимательно изучают. Минздрав Кипра заявил, что новый штамм не вызывает озабоченность.

6 декабря в России официально заявили об обнаружении штамма «Омикрон» в стране. Сколько россиян являются его носителями, неизвестно. В России на сегодня зарегистрировано всего 10,5 млн случаев COVID-19.