Врачи выяснили, почему некоторые страдающие ожирением люди остаются здоровыми

Исследователи изучили жировую ткань 70 людей с ожирением, сравнивая тех, кто страдал и не страдал метаболическими заболеваниями. Они обнаружили, что у нездоровых людей наблюдаются изменения в брюшном жире, из-за чего он менее эффективно сжигается и чаще провоцирует воспаление. В то же время у более здоровых людей, страдающих ожирением, жировая ткань была более гибкой, что могло помочь их организму лучше адаптироваться.

Также были обнаружены различия между мужчинами и женщинами: женщины имеют уникальные клетки, связанные с жиром, которые могут влиять на риск развития заболеваний. Хотя пока неясно, являются ли эти различия причиной болезни или ее следствием, атлас представляет собой «ценный инструмент для будущих исследований».

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