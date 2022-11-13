Вреден ли для здоровья шоколад с белым налётом

Вреден ли для здоровья шоколад с белым налётомИ почему он образуется
Иногда шоколад покрывается белым налётом и начинает выглядеть неаппетитно. Но опасно ли есть такие сладости? На этот вопрос отвечает портал LiveScience.
Побелевший шоколад действительно безопасен для употребления. То, что вы видите, является результатом естественной реакции. Шоколад сделан из какао-бобов, которые ферментируются и обжариваются, чтобы помочь запустить химические реакции, ответственные за эти восхитительные ароматы.
Обычно шоколад состоит из какао-масла и какао тёртого примерно в равном соотношении. Если какао-масло, которое по сути является жиром, мигрирует на поверхность шоколада «из-за нагревания, воздействия света или неправильного хранения», оно проявляется в виде белых пятен. Кроме того, побеление может вызывать проступивший сахар.
Побеление безвредно, хотя такой шоколад может вызывать ощущение мела во рту.