Вреден ли для здоровья шоколад с белым налётом

Побелевший шоколад действительно безопасен для употребления. То, что вы видите, является результатом естественной реакции. Шоколад сделан из какао-бобов, которые ферментируются и обжариваются, чтобы помочь запустить химические реакции, ответственные за эти восхитительные ароматы.

Обычно шоколад состоит из какао-масла и какао тёртого примерно в равном соотношении. Если какао-масло, которое по сути является жиром, мигрирует на поверхность шоколада «из-за нагревания, воздействия света или неправильного хранения», оно проявляется в виде белых пятен. Кроме того, побеление может вызывать проступивший сахар.

Побеление безвредно, хотя такой шоколад может вызывать ощущение мела во рту.