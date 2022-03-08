Вреден ли воздух в метро для здоровья

В метро воздух всё же не является абсолютно чистым, отмечает доктор Дэвид Грин, руководитель группы по изучению «аэрозолей» в Имперском колледже Лондона, член британского Комитета по медицинским последствиям загрязнения воздуха. Уже в городском воздухе есть опасные частицы, а к ним в метро добавляются и другие вещества. Например, от вагона, который движется по рельсам, от трения тормозных колодок о колёса, от соединения между токосъёмной пластиной и рельсом под напряжением. Также на колёсах поезда есть смазка, которая содержит углерод и молибден. Эти соединения металлов есть и в воздухе в метро.

Некоторые такие частицы достаточно большие для того, чтобы они не могли попасть в лёгкие человека. Обычно их называются PM 10, то есть твёрдые частицы, имеющие диаметр менее 10 микрометров, или примерно 0,01 мм. Более же мелкие частицы - это PM 2,5, их диаметр - менее 2,5 микрометров. Они как раз и могут проникать в лёгкие и кровь, повреждая различные органы человека. Также в воздухе присутствуют различные вредные вещества вроде озона O3 и двуокиси азота NO2. Всё это можно найти и в метро.