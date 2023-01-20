Вреден ли яблочный уксус для зубов. Стоматолог объяснил

Эмаль помогает защитить зубы от механического воздействия, горячей и холодной температуры, а также от потенциально вредных химических веществ. Однако кислоты со временем всё-таки могут повредить покрытие, сделать его тоньше. Особенно если мы чистим зубы или жуем твёрдую пищу сразу после того, как во рту побывала кислота.

Стоматолог отметил, что если вы регулярно пьёте яблочный уксус, лучше следовать нескольким правилам. Во-первых, всегда разбавляйте уксус водой, а во-вторых, пейте его через соломинку. Кроме того, не нужно после употребления уксуса много жевать и чистить зубы.