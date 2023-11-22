Вредит ли безакогольное пиво здоровью

Безалкогольное пиво представляет собой обычное пиво, из которого удалён алкоголь. Также это пиво может быть просто сварено с меньшим содержанием спирта, чем разрешено законом. К примеру, согласно данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), напитки могут считаться безалкогольными, если количество алкоголя в них не превышает 0,5%.

Кроме того, имейте в виду, что на самом деле следы алкоголя содержатся во многих повседневных напитках и продуктах. В ходе одного исследования учёные обнаружили измеримое количество алкоголя в бананах, яблочном соке и хлебе.