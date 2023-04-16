Вредит ли газировка вашим почкам

В состав Coca-Colа входит фосфорная кислота. Она приводит к образованию в почках камней. А если вы станете каждый день пить две банки колы или больше, то рискуете столкнуться с хроническим заболеванием почек. В одном исследовании 2014 года говорится, что употребление множества газированных напитков без сахара плохо сказывается на здоровье, в том числе на почках.

Также выяснилось, что при употреблении двух или более диетических газированных напитков у людей возникали проблемы со здоровьем. В частности, снижалась скорость клубочковой фильтрации (и это важный показатель функции почек).

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