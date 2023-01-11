Вредит ли маникюр ногтям

Кроме того, на силу, цвет и здоровье ногтей могут оказать влияние плохое питание и возраст.

Чтобы сохранить ногти в здоровом состоянии, рекомендуется сформировать у себя несколько привычек. Нужно подстригать ногти прямо поперёк, закругляя при этом края, не трогать кутикулу и не подкладывать под ногти острые предметы.

Теоретически маникюр, лаки для ногтей и другие косметические продукты могут навредить ногтям. Например, определённые ингредиенты, входящие в их состав, могут вызвать аллергический контактный дерматит.

Из-за маникюрных УФ-ламп могут повредиться клетки кожи. Да и сама кожа может начать стареть быстрее. Хотя в научной литературе говорится, что риск всего этого - низок.

Чаще всего лак снимается при помощи ацетона. А это вещество может способствовать тому, что ногти станут ломкими, сухими и шероховатыми. Также ноготь может даже отделиться от ногтевого ложа. Из-за контакта с ацетоном кожа может потрескаться, стать раздражённой, сухой.

Если вы пользуйтесь накладными ногтями, то знайте, что клей или химические вещества, которые используются для приклеивания ногтей, могут привести к серьёзным ожогам.

Дерматологи также советуют красить ногти обычным лаком и сохранять натуральный вид ногтей. Помимо этого, нужно периодически делать перерывы между процедурами маникюра с покрытием лаком, чтобы позволить ногтям какое-то время «подышать». Другими словами, это даст возможность восстановить ноготь и кожу вокруг него.

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