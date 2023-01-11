Вредит ли маникюр ногтям

Вредит ли маникюр ногтямИ нужно ли время от времени давать ногтям отдых
Популярность маникюра и подобных косметических процедур сегодня можно объяснить разными факторами. Это и мода, и влияние знаменитостей в социальных сетях, и стремление людей к роскоши. Но насколько вреден маникюр и нужно ли иногда давать ногтям передышку?
Фото: Medical Xpress
Ногти состоят из клеток кожи. А становятся крепкими они благодаря кератину.
Ногти нужны нам для того, чтобы защитить и крепить кончики пальцев. Также мы можем при помощи ногтей выполнять некоторые действия: чесаться, переворачивать страницы книг и т.п.
Растут ногти со средней скоростью 3 мм в месяц. И это примерно в три раза быстрее, чем скорость роста ногтей на ногах.
На состояние ногтей влияет и окружающая среда. Так, при очень низкой или очень высокой влажности они могут стать ломкими.
Кроме того, на силу, цвет и здоровье ногтей могут оказать влияние плохое питание и возраст.
Чтобы сохранить ногти в здоровом состоянии, рекомендуется сформировать у себя несколько привычек. Нужно подстригать ногти прямо поперёк, закругляя при этом края, не трогать кутикулу и не подкладывать под ногти острые предметы.
Теоретически маникюр, лаки для ногтей и другие косметические продукты могут навредить ногтям. Например, определённые ингредиенты, входящие в их состав, могут вызвать аллергический контактный дерматит.
Из-за маникюрных УФ-ламп могут повредиться клетки кожи. Да и сама кожа может начать стареть быстрее. Хотя в научной литературе говорится, что риск всего этого - низок.
Чаще всего лак снимается при помощи ацетона. А это вещество может способствовать тому, что ногти станут ломкими, сухими и шероховатыми. Также ноготь может даже отделиться от ногтевого ложа. Из-за контакта с ацетоном кожа может потрескаться, стать раздражённой, сухой.
Если вы пользуйтесь накладными ногтями, то знайте, что клей или химические вещества, которые используются для приклеивания ногтей, могут привести к серьёзным ожогам.
Дерматологи также советуют красить ногти обычным лаком и сохранять натуральный вид ногтей. Помимо этого, нужно периодически делать перерывы между процедурами маникюра с покрытием лаком, чтобы позволить ногтям какое-то время «подышать». Другими словами, это даст возможность восстановить ноготь и кожу вокруг него.
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