Вредит ли здоровью чай в пакетиках

Проблема в том, что, покупая чай в пакетиках, вы никогда не знаете, что там внутри. Там могут оказаться мусор или пыль с чайного производства, старый чай (произведённый несколько лет назад). На коробке с чаем указана будет лишь дата фасовки, а не сбора чая.

Также в пакетированном чае может находиться крошка чайных листьев, которые образуются во время жарки. Дело в том, что эти чайные листья уже не содержат большей части полезных веществ. Чтобы придать объём и вес пакетикам, в них могут добавить травы и растения.

Большинство заваривают чай из пакетика два или три раза. Но так делать нельзя, поскольку при второй и третьей заварке токсичные вещества могут попасть в ваш напиток.