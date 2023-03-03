Вредит ли здоровью излучение Wi-Fi? И ещё пять важных фактов

Вредит ли здоровью излучение Wi-Fi? И ещё пять важных фактовВ «Дом.ру» объяснили
Провайдер интернета «Дом.ру» разоблачил шесть мифов о Wi-Fi-роутерах, в том числе об их вреде для здоровья.
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О мифах рассуждал руководитель направления Wi-Fi в «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло.
1. Диапазон 2.4 ГГц устарел, нужно выбирать роутеры только с 5 ГГц.
Эксперт отметил, что этот диапазон до сих пор используется и в самых современных роутерах. Его можно назвать базовым. Устарели же сами маршрутизаторы, которые работают только в диапазоне 2.4 ГГц.
2. Wi-Fi-роутеры не могут обеспечивать такую же скорость, как проводной интернет.
На самом деле современные маршрутизаторы уже давно обеспечивают пропускную способность и скорость даже выше проводной.
3. Если роутер не сломался, значит менять его не нужно.
Конечно же, прогресс не стоит на месте. Всё больше видеоконтента производится в качестве 4K, улучшается графика, в целом, растёт количество потребляемой информации за единицу времени. Чтобы обрабатывать всё это, нужны современные роутеры. Так, если картинка долго прогружается или начинает «подвисать», значит устройство уже не справляется с нагрузкой.
4. Wi-Fi может работать хорошо только в той комнате, где стоит роутер.
Опять же, мощности современных роутеров достаточно, чтобы обеспечить качественное покрытие квартиры до 70 квадратных метров. Тем не менее, лучше размещать устройство где-то посередине жилплощади.
5. Излучение от роутера наносит вред здоровью и может вызывать болезни.
Этот вопрос неоднократно исследовали, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Учёные утверждают, что излучение от роутера в 100 тысяч раз меньше, чем от микроволновой печи, и в 600 раз ниже допустимых значений.
Поэтому можно однозначно сказать, что сигнал от Wi-Fi наносит намного меньший вред, чем подавляющее большинство других бытовых приборов, которыми мы пользуемся ежедневно.
6. Выбрать роутер можно просто по цене.
Лучше смотреть на несколько критериев: сколько лет вы хотите использовать роутер; каковы площадь и планировка квартиры или дома; какой бренд-производитель. Лучше выбирать продукты крупных мировых компаний.