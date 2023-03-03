Вредит ли здоровью излучение Wi-Fi? И ещё пять важных фактов

О мифах рассуждал руководитель направления Wi-Fi в «Дом.ру» Вячеслав Бурхайло.

1. Диапазон 2.4 ГГц устарел, нужно выбирать роутеры только с 5 ГГц.

Эксперт отметил, что этот диапазон до сих пор используется и в самых современных роутерах. Его можно назвать базовым. Устарели же сами маршрутизаторы, которые работают только в диапазоне 2.4 ГГц.

2. Wi-Fi-роутеры не могут обеспечивать такую же скорость, как проводной интернет.

На самом деле современные маршрутизаторы уже давно обеспечивают пропускную способность и скорость даже выше проводной.

3. Если роутер не сломался, значит менять его не нужно.

Конечно же, прогресс не стоит на месте. Всё больше видеоконтента производится в качестве 4K, улучшается графика, в целом, растёт количество потребляемой информации за единицу времени. Чтобы обрабатывать всё это, нужны современные роутеры. Так, если картинка долго прогружается или начинает «подвисать», значит устройство уже не справляется с нагрузкой.

4. Wi-Fi может работать хорошо только в той комнате, где стоит роутер.

Опять же, мощности современных роутеров достаточно, чтобы обеспечить качественное покрытие квартиры до 70 квадратных метров. Тем не менее, лучше размещать устройство где-то посередине жилплощади.

5. Излучение от роутера наносит вред здоровью и может вызывать болезни.

Этот вопрос неоднократно исследовали, в том числе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Учёные утверждают, что излучение от роутера в 100 тысяч раз меньше, чем от микроволновой печи, и в 600 раз ниже допустимых значений.