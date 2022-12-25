Вредят ли здоровью сливки для кофе

Многие сливки для кофе содержат большое количество ингредиентов. В том числе сахар, воду, растительное масло, ароматизаторы, стабилизаторы. Самих сливок либо молока добавляют в этот продукт совсем немного. А кремообразный вкус получается в основном у сливок благодаря маслу.

По словам Хейли Бишофф, владельца Rūtsu Nutrition в Лас-Вегасе, в одной порции сливок (одной столовой ложке) - обычно примерно 4 грамма сахара и 1,5 грамма насыщенных жиров. Но при этом всё же сливки могут считаться неплохой альтернативой многим кофейным напиткам, содержащим больше нормы сахара и насыщенных жиров.