Все можно понять по сну: найден новый признак болезни Альцгеймера

Исследователи уже давно обнаружили устойчивую связь между апноэ во сне и несколькими типами деменции. Но что приходит первым? Способствует ли апноэ сна развитию этих нейродегенеративных заболеваний, или апноэ сна является ранним симптомом этих заболеваний?

Чтобы лучше понять, вызывает ли апноэ сна непосредственно неврологические повреждения, авторы нового исследования разработали методику моделирования нарушения дыхания во сне у мышей. Цель состояла в том, чтобы лучше воспроизвести ключевые особенности апноэ во сне и изучить его влияние на мозг в отсутствие каких-либо других сопутствующих заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания или диабет.

"Мы разработали новый способ вызвать нарушенное во сне дыхание и обнаружили, что у мышей наблюдалось усугубление патологических признаков болезни Альцгеймера", - пояснила соавтор исследования Элизабет Коулсон. "Это продемонстрировало, что гипоксия - когда мозг лишен кислорода - вызывает такую же селективную дегенерацию нейронов, которая характерна для деменции".

Вывод исследования заключается в том, что, по-видимому, апноэ во сне является фактором риска, способствующим развитию болезни Альцгеймера.

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