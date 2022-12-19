Все мы иногда что-то забываем. Когда стоит обращаться к врачу из-за этого

Наша система памяти устроена таким образом, что некоторая степень забывчивости является нормальным явлением. К сожалению, не всегда мы сами решаем, что нам помнить, а что забыть — мозг делает это за нас.

Потеря памяти становится проблемой, когда она начинает влиять на вашу повседневную жизнь. Так, не страшно забыть, куда на дороге нужно повернуть — налево или направо. А вот забывать, почему вы находитесь за рулём, куда должны ехать или даже как вообще водить, ненормально.

Отмечается, что нарушение навигации считается ранним маркером болезни Альцгеймера. Таким образом, заметное увеличение случаев, когда вы заблудились, может сигнализировать о начале проблем.