Всего 2,5 часа физнагрузок в неделю снижают риск рака и преждевременной смерти

Спортивный врач объяснил, что всего 2,5 часов, или 150 минут физических нагрузок в неделю хватит, чтобы снизить риск преждевременной смерти, а также от хронических неинфекционных болезней. На сегодня это основная причина инвалидности и преждевременной смерти среди россиян из-за неправильного образа жизни.

К таким болезням относятся диабет, рак, гипертония, инсульты и болезни сердца. Но эти риски можно снизить: онкологии на 17%, сахарного диабета второго типа — 3,5%, артериальной гипертензии — 24-26%, остеопороза — 23%, преждевременной смерти — 21–23%.

«Занятия от 150 до 300 минут в неделю снижают риск развития онкологических процессов на 17%. Кроме того, исследования показывают, что у людей с более высоким уровнем физической активности риск возникновения депрессии на 17% ниже», — рассказал Поляев.

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