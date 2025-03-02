Всего две бутылки пива состаривает ваш мозг на 10 лет, показало исследование

Эффект был кумулятивным: выпитая половина кружки пива в день оказывала небольшое влияние, равное примерно шести месяцам старения, в то время как одна кружка пива или бокал вина приравнивались к двум годам старения.

Ученые предупреждают, что воздействие алкоголя на мозг не является линейным, то есть каждая последующая порция может нанести больший вред, чем предыдущая.

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