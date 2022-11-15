Всего один питательный элемент способен продлить вам жизнь. Вот где он содержится

Организм человека в течение жизни вырабатывает свободные радикалы. Эти компоненты со временем могут вызвать в организме окислительный стресс. Если окислительный стресс будет слишком сильным, то могут возникнуть проблемы со здоровьем. В том числе определённые виды рака, болезнь Альцгеймера, болезни почек. Некоторые научные данные даже показывают, что повышенный окислительный стресс связан с более высоким риском ранней смерти.

Антиоксиданты же помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые вызывают окислительный стресс. Именно поэтому так важно есть продукты, содержащие много антиоксидантов.

Среди продуктов, богатых антиоксидантами, можно выделить тёмный шоколад, ягоды, чай и кофе, фисташки, красная мелкая фасоль, апельсины и апельсиновый сок.

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