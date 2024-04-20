Вспышка обезьяньей оспы может стать пандемией: предупредил иммунолог

«Раньше очаг заболевания оспой обезьян был эндемическим, вирус находили в Центральной Африке, некоторых других районах. Болели обезьяны, другие животные, но человеку вирус не передавался. Потом человек все же заразился, но случаев передачи от человека к человеку не происходило», — пояснил иммунолог.

Постепенно, по его словам, обезьянью оспу начали регистрировать в Европе, Азии и США, что может быть связано с «глобализацией», распространением вируса в популяции животных и, самое главное, как считает Крючков, с фактором вакцинации. В прошлом людей повсеместно прививали от оспы. Эта прививка также обеспечивала перекрестный иммунитет против оспы обезьян. Все это предотвращало распространение вируса.

В последние годы, по словам иммунолога, были отмечены редкие случаи передачи вируса от человека к человеку. В то же время обезьянья оспа распространилась довольно широко, став глобальной. При этом потенциал заразности обезьяньей оспы, подчеркнул Крючков, очень высок.

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